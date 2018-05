Allerta terrorismo a Napoli, indagini sul viaggio del gambiano

Vive in stretto isolamento in una cella del carcere di Benevento. Zero contatti con gli altri detenuti, ore a fissare il soffitto, poco cibo, giornate scandite dalla preghiera. Eccolo Alhagie Touray, il 21enne gambiano arrestato una settimana fa all’esterno della Moschea di Pozzuoli, con l’accusa di essere un affiliato all’Isis.

Un nome associato all’idea di attentato da compiere alla guida di un’auto lanciata sulla folla, un volto che viene ripreso dal proprio cellulare mentre si impegna a giudicare fedeltà al califfo del terrore che da anni semina lutto in Occidente e in tutti i paesi che non aderiscono alla guerra santa contro i nemici dell’Islam. Giovedì mattina, salvo rinvii, l’udienza dinanzi al Tribunale del Riesame di Napoli, organo della giustizia italiana al quale il 21enne di origine gambiana si è rivolto per ottenere la revoca della misura cautelare che al momento lo inchioda in cella.

LEANDRO DEL GAUDIO IL MATTINO