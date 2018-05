Alla scoperta di Positanonews!

Proprio nel giorno del compleanno del direttore Michele Cinque a cui vanno i miei più sentiti auguri descrivo con queste parole il portale online di Positanonews che vogliono fruire sia da guida esplorativa del portale stesso sia come spunto riflessivo inerente alle varie funzioni e alle varie tematiche affrontate.

Molti siti di informazione online tutt’oggi presentano un aspetto piuttosto confusionale sia nell’interfaccia grafica che intrinsecamente nelle materie affrontate, così spesso capita di imbattersi in fake news che sono, più che altro, notizie non confermate involontariamente o dolosamente da parte della redazione. Predilezione di Michele Cinque è quella di preoccuparsi fino infondo degli argomenti trattati a tal punto da chiedersi se quella specifica notizia potrebbe essere interpretata come fake anche se effettivamente non lo è. Immedesimarsi dalla parte del lettore per capirne la sua psicologia di interpretazione è peculiare in questa testata giornalistica.

Titolo: Un’interfaccia semplice e pulita

Accedendo a positanonews.it in alto a sinistra abbiamo un classico “Menù” a tendina dove possiamo selezionare quello che è di nostro interesse avendo la possibilità di scelta tra notizie relative ai vari argomenti di: Cronaca, Politica, Economia, Sport, Gastronomia, Cultura o Altro.

Cliccando sulle varie categorie si nota fin da subito come gli argomenti siano pertinenti ai luoghi vicini alla redazione made in Piano Di Sorrento, ma non finisce qua. Cliccando sulla voce Menù oltre alle categorie sopraelencate abbiamo subito disponibili i luoghi di interesse a partire da Positano a finire a Sant’Agnello per poi, più specificamente, poter scegliere altri paesi non immediatamente menzionati cliccando semplicemente su “Tutti i comuni”.

La voce è ripresa e messa in disparte in un altro menù a tendina sempre in alto dal nome “Comuni”.

Titolo: Servizi agli utenti

La redazione si preoccupa e lavora ogni singolo giorno per mettere a disposizione dei propri lettori un grande numero di servizi. Molto interessante risulta essere la voce “Servizi”, sempre in alto a sinistra, che offre notizie in tempo reale sul meteo locale e sulla viabilità avvertendo gli utenti in caso di scioperi, traffico, incidenti; ed ancora la voce “Turismo” che mette in evidenza gli eventi del posto e le proposte politiche in atto per migliorare la vita dei residenti e dei turisti, finendo col promuovere i viaggi addirittura fuori regione.

Inoltre, loggandosi in alto a destra, abbiamo la possibilità di segnalare una notizia in tempo reale, e previo controllo, questa sarà pubblicata. Una funzione assolutamente non da sottovalutare in quanto si può segnalare qualsiasi cosa di rilevanza pubblica che interessi la comunità del posto al fine di evitare di imbattersi in lunghe ore di traffico, strade chiuse, disservizi, pericoli in strada, ecc…

Titolo: Cos’altro aspettate?

Il magazine è aggiornato h 24/24. Una pluralità di argomenti trattati a partire dalle notizie concrete riguardanti il turismo, la politica, la cronaca, il meteo, gli eventi, la cucina, le attrazioni turistiche, i trasporti a finire con l’oroscopo per i più superstiziosi.

Dunque un giornale che vi accompagna lungo tutto il corso della giornata per poterla vivere a pieno e senza imprevisti; si lavora costantemente e duramente per evitarli. E a cui poter anche partecipare in prima persona diffondendo notizie o segnalando eventi dal proprio pannello di controllo una volta loggati in alto a destra.

Seguite e partecipate per migliorare la vostra vita e quella dei vostri cari, l’informazione nel mondo odierno è tutto e previene molteplici cose, ricordate sempre: prevenire è meglio che curare!

Un abbraccio dalla redazione di PositanoNews!