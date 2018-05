Alicost promette lavoro

Procede a gonfie vele l’impegno di Alicost Spa, la compagnia di trasporto marittimo salernitana, per contribuire alla valorizzazione economica e turistica del territorio attraverso l’impegno preso nel corso della presentazione del master 1 livello in Economia del Mare, Logistica e Turismo (EMALT), promosso dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli studi di Salerno.

“Abbiamo difficoltà a trovare il personale marittimo e paradossalmente ufficiali, comandanti e direttori, – ha dichiarato il direttore generale Alicost, Rosario Danisi – e per questo motivo il master post laurea in Economia del Mare sarà un’occasione per formare nuove figure professionali nell’ambito del turismo, del trasporto e della logistica.

Siamo onorati, continua Danisi, di far parte di questo accordo inter istituzionale proposto dall’Università degli Studi di Salerno, nella persona del Rettore, Aurelio Tommasetti e del Direttore del Master EMALT Prof. Fabio Carlucci, in collaborazione con l’autorità portuale, l’Enac e gli altri operatori del settore, a testimonianza dell’interesse comune di investire in queste nuove figure professionali”.

Danisi, infine, annuncia la sua promessa: “Cercherò nel mio piccolo di stare vicino agli studenti nelle ore di tirocinio e garantisco ai migliori di loro un futuro lavorativo nella compagnia Alicost”.