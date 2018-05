Alicost: Inaugurati questa mattina i collegamenti Cetara-Capri

Non si sono fatti scoraggiare dal tempo uggioso e incerto i primi passeggeri della tratta Cetara-Capri partita questa mattina. Si tratta del primo collegamento stagionale tra il borgo marinaro e l’isola dei Faraglioni, fortemente voluto dalla compagnia per agevolare lo scambio turistico e incrementare le grandi potenzialità del territorio costiero. Infatti il borgo di Cetara sta registrando numeri sempre più elevati in termini di attrattiva turistica e la possibilità di offrire ai visitatori un servizio aggiuntivo che permetta di raggiungere Capri (con tappe intermedie a Maiori e Positano) dal suo porto rappresenta un sicuro vantaggio.

Di seguito gli orari delle partenze giornaliere: Cetara (8.20) – Maiori (8.55) – Positano (9.30) – Capri (10.30).

Si ricorda, inoltre, che dal 15 giugno ripartiranno anche i collegamenti da Salerno per Ischia. Work in progress, infine, per la linea Salerno – Isole Eolie. Restate connessi.

Per maggiori dettagli consultare il sito www.alicost.it oppure contattare la compagnia al numero 089.871483.