Al Concorso Musicale Nazionale \"G. Visconti\" di Roma successo della violoncellista Ludovica Ventre del Liceo Musicale \"De Filippis-Galdi\" di Cava de\' Tirreni

E’ Ludovica Ventre, violoncellista, allieva del Maestro Ivan Iannone, docente del Liceo Musicale “De Filippis-Galdi” di Cava de’ Tirreni, Dirigente Scolastica Ester Cherri, a vincere il primo premio assoluto al prestigioso Concorso Musicale Nazionale “Gian Galeazzo Visconti” di Roma. Ideato e diretto dal Maestro Giampiero Bruno, il Concorso nasce nel 1992 ed è la prima manifestazione rivolta esclusivamente agli alunni delle scuole medie ad indirizzo musicale, e successivamente, agli studenti dei licei musicali, ed ha come obiettivo principale quello di dare agli allievi la possibilità di esibirsi e confrontarsi in un ambito extra-scolastico; le numerose iniziative sorte successivamente in tutta Italia, in cui è stato preso a modello, confermano la validità degli obiettivi e l’interesse per le discipline musicali.

Al Concorso, che si svolge, oltre che con il contributo della Fondazione “Luigi Granese” che da anni opera nell’ambito di manifestazioni artistico-culturali, anche con il patrocinio del Comune di Roma, del Miur e della Regione Lazio, aderiscono ogni anno più di 500 ragazzi provenienti da tutta Italia suddivisi nelle seguenti categorie: solisti, pianoforte a quattro mani, musica da camera, gruppi orchestrali e gruppi corali. I candidati sono esaminati in prova unica da una Commissione composta da illustri e riconosciuti musicisti.

L’eccellente riconoscimento, attribuito durante la Cerimonia di Premiazione avvenuta il 20 maggio nella Chiesa Valdese in Piazza Cavour a Roma, ha confermato, così, le spiccate doti tecniche ed interpretative di Ludovica Ventre, peraltro, già emerse in rassegne, concerti e concorsi non solo del territorio salernitano. Idonea come primo violoncello all’audizione indetta dalla Nuova Orchestra Scarlatti Junior, ha seguito corsi di perfezionamento con Massimo Polidori, Mattia Zappa, Ulrike Hofman. Per il successo conseguito al Concorso Visconti, parteciperà di diritto alla XV Rassegna Musicale Europea che si terrà a Montecatini Terme il 27 maggio.