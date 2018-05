Agropoli vicina all’impresa va nella finale nazionale batte il Vastogirardi e si ritrova col Castrovillari per rivedersi col Sorrento in D

Onore all’ Agropoli la squadra del Cilento che il Sorrento è riuscita a superare per un soffio nello spareggio, dopo che i rossoneri di mister Guarracino avevano perso le due partite di campionato. I delfini si stanno dimostrando una grande squadra e questo da ancora più valore al successo del Sorrento. L’Agropoli riesce a qualificarsi per la finale nazionale dei playoff di Eccellenza superando 2-1 il Vastogirardi al termine dei tempi supplementari. Quella del “Guariglia” è stata una gara combattuta sin dall’inizio e l’Agropoli avrebbe anche avuto l’opportunità di riuscire a vincerla già nel primo tempo. La prima frazione si apre subito con una ghiotta occasione per l’Agropoli che colpisce la traversa con Vincenzo Maione, poco dopo risponde Pettrone che manca di poco il bersaglio. L’Agropoli domina e in due occasioni va vicinissima al gol del vantaggio con Natiello che si lascia ipnotizzare da Maggi. Al 17′ Santonicola prova a concludere a rete ma il suo tiro viene respinto da un difensore. Al 26′ ci prova Calcagni ma il suo tiro termina sul fondo. Al 38′ tentativo di Lopetrone su punizione ma Maggi fa buona guardia. Nella ripresa l’Agropoli scende in campo ancor più decisa ed infatti al 54′ si porta in vantaggio con un bellissimo gol su punizione di Capozzoli. Al 59′ Natiello sfiora il raddoppio con un colpo di testa terminato di poco fuori. Il Vastogirardi riesce a reagire e trova il gol del pareggio al 66′ firmato da D’Aguanno. Il resto della gara è molto combattuto, l’Agropoli non riesce però a riportarsi in vantaggio, almeno prima dei supplementari. Nel primo tempo l’Agropoli ci prova con una punizione di Lopetrone al 93′ terminata alta. Nel secondo tempo supplementare, l’Agropoli trova il gol del definitivo 2-1 su autogol provocato da Simone Apicella. Sul finale l’Agropoli controlla bene il risultato portando a casa la vittoria e la qualificazione alla finale dove affronterà il Castrovillari. Complimenti .