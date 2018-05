Agguato in strada a Pimonte: ucciso un 33enne

Un 33enne originario di Gragnano (NA) ha perso la vita stanotte nella vicina Pimonte.

Il luogo dov’è avvenuto l’agguato mortale corrisponde a via Gesinella.

Il nome della vittima è Filippo Sabatino, 33 anni, ed è stato raggiunto da ‘numerosi colpi di arma da fuoco’ mentre percorreva la suddetta strada a bordo del suo furgoncino.

Sabatino era già noto alle forze dell’ordine da alcuni anni. Al momento i Carabinieri delle stazioni di Pimonte e Castellammare di Stabia stanno lavorando sul caso per ricostruire la dinamica dell’omicidio, per capirne i motivi e soprattutto per identificare il (o i) killer.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore