Agerola scarichi abusivi sul Sentiero degli Dei, sequestrate due stalle con gli animali . Due stalle con scarichi abusivi scoperte dai Carabinieri, agli ordini del comandante Luigi Mascolo, che hanno sequestrato anche gli animali una quarantina fra mucche , capre e maiali.

L’operazione condotta con la Compagnia di Castellammare di Stabia e la Polizia Provinciale di Napoli distaccamento di Pompei ha destato sconcerto perchè sarebbe avvenuto per stalle che sversavano sul Sentiero degli Dei. Il più famoso sentiero della Campania e d’ Italia, che si affaccia sul Golfo di Amalfi nella provincia di Salerno fino ad arrivare nella perla della Costiera amalfitana a Nocelle di Positano. La sentieristica sta portando un indotto enorme ad Agerola e non andrebbe maltrattata.

Ovviamente i diretti interessati si difenderanno da queste accuse, ma intanto questo sentiero, cuore del Parco dei Monti Lattari, non viene tenuto come si dovrebbe. Chiuso per delle piccole frane a Praiano e Positano, senza presidi sanitari , necessari per l’enorme afflusso di escursionisti, il Sentiero degli Dei meriterebbe di essere manutenuto e valorizzato meglio, ma sopratutto tutelato in tutti i modi, visto che porta anche economia e benessere a più persone, oltre ad essere un biglietto da visita internazionale per l’intero Sud Italia.