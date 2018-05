Agerola, pubblicato il bando per i lavori del campo sportivo a San Lorenzo

Giornata importante al Comune di Agerola. Dopo averlo atteso per diversi mesi, è finalmente online il bando per dare in appalto i lavori del primo lotto del nuovo campo sportivo, che sarà anche ‘polo sociale’. La località scelta è San Lorenzo, quindi non lontanissimo da quello ‘storico’ attuale, il ”San Matteo” ubicato ugualmente a Bomerano, in via Casalone.

Queste le parole di Salvatore Acampora, assessore comunale che si è impegnato più di tutti a questo ‘progetto’:

È finalmente pubblico sul sito del comune il bando per l’affidamento dei lavori di realizzazione del campo da calcio comunale di Agerola!

Dopo Anni di speranza e di duro lavoro siamo in grado di raccontare un altro sogno che sta per realizzarsi!

