Agerola, possibile svolta storica per l’estate: parcheggi a pagamento

Quest’oggi alle ore 18 si riunirà il Consiglio Comunale di Agerola nella sala ‘Pasquale Gentile’ della Casa della Corte, frazione Pianillo.

Tra gli argomenti che verranno discussi ne spicca uno che molti agerolesi hanno invocato a gran voce da tempo: i parcheggi a pagamento.

Agerola è una terra ospitale, che accoglie chiunque e da molti è considerata ‘l’alternativa economica alla Costiera Amalfitana’, visto che i prezzi per gli alloggi e per i ristoranti sono più bassi rispetto ai paesi vicini della provincia di Salerno. Negli ultimi 5 anni c’è stato un aumento considerevole dei flussi turistici che ha portato numerosi vantaggi al paese. Quello che molti agerolesi chiedevano negli scorsi mesi (e probabilmente hanno ottenuto) è di sfruttare alcune aree comunali adibite a parcheggio per ‘fare cassa’. Finora ad Agerola non sono mai esistiti parcheggi a pagamento. Ci fu un esperimento durante l’amministrazione Cuomo che, però, ebbe vita brevissima.

Specialmente nei weekend alcune zone di Agerola (Bomerano a ridosso del punto di partenza del Sentiero degli Dei e San Lazzaro nei sabato sera) sono letteralmente invase da automobili. Per cui si è pensato che fosse arrivato il momento di adeguarsi agli altri paesi turistici e chiedere il pagamento di una cifra per lasciare la propria macchina.

Al momento non si conoscono i dettagli, che veranno chiariti proprio oggi a partire dalle 18 nel Consiglio Comunale. A sensazione diremmo che via Principe di Piemonte (Bomerano), la zona più trafficata di Agerola nelle mattinate estive, sarà una delle aree dove verrà istituito il parcheggio a pagamento. Per le altre non ci lanciamo in previsioni, aspettiamo di sapere notizie ufficiali dal Sindaco e dagli assessori che hanno lavorato a questa novità.

Seguiranno aggiornamenti dopo il Consiglio Comunale.