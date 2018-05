Agerola, per i parcheggi a pagamento bisognerà prima dialogare con i cittadini

Nella giornata di ieri vi avevamo parlato della possibile svolta storica per l’estate agerolese: l’istituzione di parcheggi a pagamento.

L’argomento è stato discusso nel corso del Consiglio Comunale riunitosi proprio ieri nel tardo pomeriggio alla ‘Casa della Corte’ di Pianillo.

L’assessore Maurizio Fusco ha spiegato che siamo alle fasi iniziali, che c’è l’ok da parte della maggioranza e di parte dell’opposizione ma che siamo ancora a metà all’opera. O almeno ora bisogna lavorare per mettere d’accordo gli Agerolesi, commercianti e non. Bisognerà capire quali sono le zone di Agerola di ‘maggiore criticità’ dove sarebbe più ‘sensato’ far pagare per il parcheggio.

La ‘novità’ è che, oltre all’istituzione di strisce blu in punti ‘strategici’ di Agerola, ci sarà la possibilità per i privati di mettere a disposizione del Comune dei propri spazi adibiti a parcheggio a pagamento.

L’assessore Tommaso Naclerio ha dichiarato in Consiglio Comunale: “La determinazione delle tariffe compete alla giunta comunale come pure l’approvazione del Piano Parcheggi, che prevederà l’assegnazione degli spazi comuni strisce blu a pagamento, strisce destinate ai residenti e spazi destinati al carico e scarico. Chiaramente prima dell’approvazione del piano in giunta abbiamo intenzione di convocare un incontro pubblico con cittadini e commercianti per definire le soluzioni migliori con loro. Poi passerà la palla all’ufficio competente che, in caso lo decisa la Giunta Comunale nel piano, procederà all’indizione di un bando per la gestione della sosta a pagamento”

Naclerio ha anche detto che si proverà a ‘velocizzare’ il tutto. La speranza di molti agerolesi è che le aree a pagamento ‘compaiano’ almeno per il mese di luglio e agosto, mesi in cui sono previste tantissime presenze (sia nelle strutture alberghiere che ‘gente di passaggio’). Staremo a vedere. Vi terremo aggiornati come sempre.