Affermazione a Rimini dei Gruppi Amalfitani di Ginnastica Ritmica

Spinti dai lusinghieri successi conseguiti in campo provinciale e regionale, le ragazze dell’ASD CLEVER STARS e BE4FITNESS hanno partecipato al campionato nazionale di Ginnastica Ritmica organizzato a Rimini, cui hanno preso parte giovani atlete provenienti da tutta l’Italia.

Una festa bellissima dal 28 di aprile al 1° di maggio con incontri ed amicizie allacciate fra di loro. Ad accompagnare il gruppo di Amalfi la maestra Rosa Antonacchio e la collaboratrice Roberta Guadagno. Le ragazze hanno gareggiato, primeggiando, in esercizi con la palla, con il cerchio ed a corpo libdero guadagnando soddisfacenti medaglie di loro, d’argento e di bronzo, che hanno ripagato i tanti sacrifici quotiodiani con ore mai sottratte allo studio. Sacrifici che spesso, come questa volta, hanno coinvolto anche i genitori. Soddisfazione nelle maestre che hanno avuto il piacere del riconoscimento al loro lavoro.

Tutte brave

gaspare apicella