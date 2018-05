Addio Aureliano. Il commosso saluto del sindaco di Minori Andrea Reale

Tutta Minori in Costiera amalfitana piange Aureliano, un uomo e un padre buono e amato da tutti. Impiegato presso il Comune della cittadina della Costa d’ Amalfi . Lo saluta così il sindaco Andrea Reale

“Minori perde con te un uomo buono, un uomo che, attraversando ogni giorno le nostre strade, ha saputo darci esempio di enorme coraggio.

La malattia non ti ha mai piegato, non hai mai cancellato dal tuo volto il sorriso che avevi per tutti, e ci piaceva molto la tua natura esuberante di combattente puro, per gli ideali in cui credevi, per i tuoi principi, per la tua stessa esistenza energetica e tenace malgrado un destino avverso.

Sei stato speciale, tra i migliori, che hanno a cuore le cose essenziali e semplici.

Hai testimoniato la voglia di vivere al di sopra di tutto , costruendo una famiglia meravigliosa, profondamente legata ai valori cristiani, alla terra, al lavoro, alla tradizione.

Il tuo è stato un cammino di fede concreta, di partecipazione profonda alla vita, intesa come dono più grande, vi che amavi vivere annullando le durissime prove che fin da piccolo hai saputo affrontare con il coraggio di un leone.

Aureliano, sappiamo che anche nell’aldilà sarai radioso perché rifletterai la tua straordinaria forza mentale e morale che ti ha portato a vincere la tua partita quaggiù .

Ciao carissimo amico, ora oltre le nuvole.

Il Sindaco

Andrea Reale”