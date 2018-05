Addio al prof. Mario De Cunzo, soprintendente dell’abbattimento Fuenti: era nel comitato scientifico del Centro Universitario Europeo Beni Culturali di Ravello

Oggi è scomparso a Napoli Mario De Cunzo, storico soprintendente ai Beni Ambientali, Storici e Paesaggistici di Napoli, passato alla storia per l’abbattimento dell’Hotel Fuenti, il primo storico ecomostro edificato nel ’71 nell’omonima località di Vietri sul Mare, buttato giù nel 1999.

Docente di analisi dei centri storici nell’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, il professor Mario De Cunzo è stato autore dei piani paesaggistici campani per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ed ha scritto e contribuito alla redazione di opere sull’architettura delle diocesi di Salerno, con particolare interesse per la Certosa di Padula, e con studi su Napoli e Avellino. Il docente ha avuto trascorsi anche in Costiera Amalfitana, dove ha ricoperto la posizione di membro del comitato scientifico del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello, dal 1984 al 1998.