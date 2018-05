Ad Atrani sette persone deferite a piede libero per abusivismo edilizio

Ad Atrani i Carabinieri della stazione di Amalfi hanno deferito a piede libero sette persone per abusivismo edilizio e falsità ideologica in atto pubblico. Sarebbero i cinque proprietari dei locali degli esercizi commerciali e due periti. Le opere consistono nell’aver aumentato il volume degli ambienti e, in un caso, nell’aver modificato illecitamente la destinazione d’uso da deposito ad attività commerciale.