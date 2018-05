A un mese dalla morte di Nicola Marra ancora tanti misteri. Domenica messa a Positano

A un mese dalla morte di Nicola Marra Incisetto ancora tanti misteri. Domenica sei maggio alle 19 si celebra una messa nella Chiesa Madre Santa Maria Assunta di Positano da parte del Comitato Genitori di Positano e Praiano. Qui tutti i genitori sono rimasti sconvolti e colpiti da questa vicenda.

Sulla morte di Nicola Marra avvenuta nella cittadina della Costiera amalfitana prima dell’alba della domenica di Pasqua primo aprile ci sono ancora tanti misteri. Intanto ancora non hanno avuto conferma le anticipazioni de Il Mattino, che i genitori non hanno commentato, sulla possibilità che oltre all’alcol vi siano anche altre sostanze chimiche.

Ufficialmente non sono stati ancora resi noti i risultati definitivi dell’autopsia eseguita dal professore Pietro Tarsitano della Federico II e dalla tossicologa Pascale Basilicata. Perizia che ancora non è stata depositata al procuratore aggiunto Luigi Alberto Cannavale della Procura di Salerno.

Intanto si cerca di ricostruire l’ultima notte di Nicola , le telecamere del Music on The Rocks non hanno rivelato nulla. Si trovava in discoteca con un’amica che avrebbe conosciuto da un paio di settimane e poi sarebbe uscito dalla discoteca seguito dalla ragazza, ma a un certo punto lui avrebbe accellerato il passo e la ragazza con i tacchi non sarebbe riuscita a stargli dietro.

Con se non aveva il suo cellulare, che aveva scambiato con quello dell’amica, ne le chiavi dell’auto, parcheggiata vicino al Ferramenta Casola alla Sponda , nella zona di Arienzo. Perchè poi si sia incamminato per le scale di Via Kempff per poi arrivare al cimitero Vecchio e svoltare verso la Selva per scivolare in un precipizio, dopo aver camminato per una ventina di minuti senza perdere l’equilibrio in una strada comunque non facile da percorrere in alcuni tratti, è un mistero.

Nessuno poteva stargli dietro in effetti a vedere dalle immagini e dal suo fisico, alto, bello, forte. Alcuni amici in comune hanno poi chiamato i genitori e l’allarme è stato lanciato già all’alba, sulla stampa e sui social lo ha lanciato la sorella nel pomeriggio, lei allertò anche Positanonews con un messaggio su facebook. Da quel momento abbiamo seguito dall’inizio questa vicenda cercando di far luce in tutti i modi su quella notte.

Riuscire a capire cosa sia successo quella notte è il tormento dei suoi genitori ma anche nostro, la sua morte una sofferenza per loro ma anche per tutti noi.