NON SOLO SPORT ma SCUOLA E FORMAZIONE e soprattutto RICORDI

Si svolgerà dal 1 al 3 giugno presso i campetti di via delle rose a Piano di Sorrento, la sesta edizione

del Torneo Nazionale MINIBASKET dedicato al piccolo Riccardo Coppola. Quest’anno saranno con noi:

MILANO STARS

KOLBE TORINO

MILAZZO

PARTENOPE

ABATESE

S.MARZANO

GROTTAGLIE

ROSSANO CALABRO

CERCOLA

TORRE DEL GRECO

45 GATTI

P.SORRENTO

PICK AND ROLL

SCAFATI TUFANO

MARIGLIANO

Il torneo arrivato alla sesta edizione, vedrà impegnati tantissimi ragazzini che in tre giorni riempiranno

la struttura di via delle rose, in un tripudio di amicizia, colori e soprattutto ricordi ed in particolare del

piccolo Riccardo che faceva parte come giovane minicestista del centro Minibasket 45 Gatti di Piano

di Sorrento. L’idea nacque appunto qualche anno fa dal responsabile tecnico del centro Prof. Mimmo

Montuori, allenatore Nazionale di Pallacanestro che volle dedicare a Riccardo questo evento, visto il

profondo dolore che provocò in tutta la comunità carottese la sua scomparsa. La collaborazione con

la SUDEVENTI dei fratelli Malafronte, fu la giusta miscela affinchè il Torneo potesse crescere e

diventare un appuntamento fisso. Da allora sono state coinvolte anche le scuole del territorio ed in

particolar modo l’IC di Piano di Sorrento, scuola che frequentava Ricky. Infatti sono tre anni che è

stato istituito il premio “MAESTRA LIA” che andrà all’alunno che si sarà messo in evidenza per l’anno

scolastico 2017/18. Altro premio importante andrà al “DIRIGENTE col SORRISO”, premio NINI’

COCCIA. Quest’anno per la prima volta, il torneo vedrà anche una partecipazione tutta femminile per

la categoria ESORDIENTI. Infatti VENERDI 1 Giugno alle ore 19:00 MARIGLIANO e le ragazzine di

MILANO STARS si contenderanno il 1 Trofeo SANDRA GAVAGNIN dedicato alla memoria

dell’indimenticabile Sandra scomparsa nei mesi scorsi. Quindi vi aspettiamo Venerdi, Sabato e

Domenica per una tre giorni di MINIBASKET e AMICIZIA, nel ricordo del nostro piccolo RICCARDO. Un

grazie particolare anche al Comune di Piano di Sorrento e di tutta l’amministrazione sempre vicina

all’evento.