Finalmente è stato resa nota la squadra che parteciperà alla 63a edizione della Regata delle Repubbliche Marinare Italiane, che si terrà a Genova questo weekend, precisamente domenica 3 giugno. L’equipaggio del galeone azzurro con il cavallo alato in poppa è allenato da Antonio La Padula e si presenterà con questa formazione all’ombra della Lanterna: Lucibello Luigi, Parlato Luca, Abbagnale Vincenzo, Liuzzi Emanuele, Paonessa Mario, Abagnale Giovanni, Bellogrado Alberto, Proto Luigi, Di Palma Vincenzo (timoniere), Ingenito Silvia (timoniere), Bottone Giovanni (gozzo), Alfieri Vittorio (gozzo), De Riso Riccardo (gozzo), Capuano Ivan (gozzo), Carrano Angelo (riserva). La vittoria ad Amalfi manca dal 2016, quando riuscì a trionfare in casa portando in bacheca il suo 11esimo titolo nella storia delle Regate. (foto Michele Abbagnara via Facebook)