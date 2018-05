Pesco Sannita (BN). Anna Falchi sul tema “Musiche, cucina e nuove identità alimentari”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Ethnoi: sabato in piazza a Pesco Sannita l’attrice Anna Falchi tra racconti, saperi e sapori e il concerto folk dei Sancto Ianne.

Termina domenica 27 maggio 2018 il programma di Ethnoi, il Festival delle minoranze culturali ed etnolinguistiche, giunto alla XI edizione, dedicato a eventi e manifestazioni sulla diversità culturale e la valorizzazione dei patrimoni culturali materiali e immateriali.

Oggi il clou della manifestazione, con tanti eventi a carattere culturale. Dopo le Notizie dal mondo – Lettura delle prime pagine dei più importanti giornali internazionali alle 9,45 nella Antisala consiliare, alle 10 nella Sala consiliare incontro su “Sulla rotta del vento, del fuoco e dell’Ultima Thule” – La mitologia e la letteratura popolare dell’Estonia, a cura di Gianni Glinni (Associazione Italia-Eesti).

Alle 10,45, al Teatro comunale D’Addona, incontro a più voci su “Un mare fra più sponde. Il Mediterraneo verso una nuova complessità”, con Franco Carrillo, Matteo De Cesare, Alberto Bresciamorra e Federica Ferreri; le conclusioni sono affidate a Emiliana Mangone, direttore International Centre for Studies and Research, Università di Salerno.

Alle 12,30 al Teatro comunale D’Addona la stimolante conferenza-spettacolo di etnomusicologia di Theodoro Meilissinopoulos su “Le tradizioni musicali e l’identità della Grecia” e alle 14,30 il Laboratorio introduttivo alla Commedia dell’Arte, patrimonio culturale immateriale italiano, a cura delle attrici Paola M. Cacace e Angela Dionisia Severino.

Alle 16,00 “Musica e Parole”: progetto a cura degli studenti del Liceo Classico di San Marco dei Cavoti (BN) – I.I.S. Medi – Livatino coordinato da Laura Caruso e Alfonso Coviello, “Alle radici del futuro – Breve viaggio storico-musicale nella cultura popolare campana: dalla tradizione al nuovo folk d’autore”, con Lucrezia Golia, Giuseppe Ciccone, Matteo De Matteis e Alfonso Coviello.

Alle 16,30 “La resa del cunto”, storie della tradizione orale raccontate a tavola da cinque narratori con Paola M. Cacace, Angela Dionisia Severino, Stefania Spanò, Daniele Mennella, Daria Celentani.

Appuntamento d’eccezione, alle ore 20, in piazza con l’attrice e conduttrice televisiva Anna Falchi (dal programma tv “Anna e i suoi fornelli” in onda su Telenorba) che, nell’ambito del segmento Succhi storici/Tradizioni e saperi, intratterrà il pubblico sul tema “Musiche, cucina e nuove identità alimentari”, insieme a cuochi ed esperti delle tradizioni alimentari, che prepareranno piatti “tipici”, narrando la storia di ricette e prodotti dei territori, con la partecipazione di Franco Sorvillo (Ceic Penisola sorrentina), esperto di tradizioni alimentari, e dei Pastai di Gragnano.

Alle 21,30 il concerto per il Sannio dei Sancto Ianne, con il loro folk d’autore dalla straordinaria capacità di coinvolgimento.

Ingresso libero a tutti gli eventi.

Domenica 27 con l’incontro alle 10,00 nella Sala consiliare su “Lasciamoli vivere”, campagna a favore dei popoli incontattati promossa da Survival International.

A seguire la proiezione del video realizzato con la partecipazione di Claudio Santamaria, Gillian Anderson e Wagner Moura.

Infine. alle 11 Ethnoi chiude nella sala consiliare con la premiazione dei “Balconi in rosa”.

