Cammina nei pressi dei binari alla Stazione Centrale di Napoli, uomo colpito da treno in corsa e ricoverato al Loreto Mare. Sull’episodio indaga la polizia ferroviaria

25/05/2018 – Un uomo è stato colpito da un treno in corsa mentre camminava nei pressi dei binari nella stazione Centrale di Napoli. Non si conoscono ancora le sue generalità, ma si sa che è un extracomunitario, probabilmente un senza fissa dimora. L’incidente sarebbe avvenuto mentre l’uomo percorreva il tunnel ferroviario della linea metropolitana, nel tratto che collega Salerno ai Campi Flegrei. Questo, però, non è il primo episodio del genere che si verifica in una zona interdetta al pubblico. L’uomo, come detto, è stato colpito dal treno che ha subito rallentato e lo ha soccorso. Infatti, il macchinista ha subito compreso quello che stava accadendo, ha recuperato l’uomo e lo ha trasportato presso la stazione Garibaldi, dove gli uomini del 118 hanno prestato i primi soccorsi. Sul fatto indaga la Polizia Ferroviaria che ha già identificato i “protagonisti” dell’incidente, macchinista compreso. L’uomo ferito, denunciato per non aver rispettato le norme di sicurezza, è stato trasportato all’ospedale Loreto Mare dove è stato curato per un forte trauma cranico facciale e diverse contusioni.

telecaprinews