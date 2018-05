Il Conservatorio di Napoli in concerto all’oratorio della Chiesa di Santa Maria Assunta.

Positano. Gran bel concerto, la scorsa domenica, all’oratorio della Chiesa di Santa Maria Assunta. Terzo appuntamento per il Maggio delle Muse con gli allievi delle classi di pianoforte e violino del Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella. Sette giovanissimi musicisti, di circa 20 anni, hanno ammaliato gli ascoltatori lì raccolti per un’esibizione di alto livello artistico.

Prosegue così la manifestazione, giungendo al termine e chiudendo in bellezza con l’ultimo incontro previsto dal programma, sabato 26 maggio alle 20.00 stavolta ospitato dalla chiesa madre. Protagonista della scena sarà il ‘belcanto‘ del soprano Valentina Bilancione e sui tasti del pianista Maurizio Iaccarino.