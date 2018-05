Una giornata dedicata alla Poesia “I Moti dell’Anima”: quattro Premi della Critica e sette vincitori.

Positano. “I Moti dell’Anima” – Una giornata dedicata alla poesia, un incontro che dà spazio alla sensibilità di giovanissimi scrittori, studenti delle scuole secondarie di primo grado, instradandoli ad una visione ‘trasversale’ del mondo, una visione che coglie spesso anche quel che gli occhi non vedono, allenando le nostre percezioni.

Vincitori del primo posto di questa X edizione, Andrea Menduni de Rossi dell’Istituto comprensivo “Costiero” di Vico Equense con la poesia “Il ragazzo speciale“, versi che hanno toccato la profondità d’animo di tutti i presenti. Al secondo posto, Salvatore Apuzzo dell’Istituto comprensivo “F. Caulino” di Vico Equense con la sua originale poesia in dialetto napoletano intitolata “A’ cucchiarella“. Terzo, Franco Mazzocchi con “Tutto complicato” dell’Istituto comprensivo “Virgilio” di Anzio V, ex aequo con Giuseppe Di Guida e la sua “Nu piezzo e paraviso” accompagnata da un’interpretazione quasi teatrale. A seguire, si aggiudicano alla pari il quarto posto, Aniello Montuori dell’Istituto Caulino con “Mio nonno” e Federica Masturzo dell’Istituto comprensivo “Piano di Sorrento” con “187″. Al quinto, Angelica Severino dell’Istituto comprensivo “G. Sasso” di Amalfi con “La ginnastica”, Domenico Fusco dell’Istituto “L. Porzio” di Positano e Praiano con “La mafia” ed Amy Parlatore del “G. Sasso” con “Social-dipendenti”. Sesto e penultimo posto per Cristiana Pontecorvo dell’Istituto comprensivo “A. Gemelli” di Sant’Agnello con “Acido” e Federica Galasso del “Virgilio” Anzio V con “Notte”. Per concludere, Rebecca Stampeggioni dell’IC “Virgilio” di Anzio V con “Materiandolando” ed Emiliano Riccio del I.C “Piano di Sorrento” con “Il mio gatto sbuffo”.

Tutti gli altri allievi, sono stati poi premiati con una menzione di merito. “Difficile stabilire un podio, passare da 53 a 4, le poesie presentate di gran valore sono numerose, quest’anno la qualità è molto alta e sono curiosa di vedere i criteri di selezione dei ragazzi” – così afferma Laura Franco.

Quattro premi della critica assegnati dal presidente di giuria, Laura Franco, dedicando qualche riga ai componimenti dei vincitori: Denise Attanasio con la poesia “Robot” dell’I.C “F. Caulino” di Vico Equense – il tema è attuale e nonostante prospetti una visione apocalittica della tecnologia, che soffoca il grido della natura, offre anche la speranza nella sopravvivenza del sentimento e delle emozioni, Gaia Ercolino con “Gli ostacoli” dell’I.C “Piano di Sorrento” di Piano di Sorrento, Fortunata Ferraro con “Ritratto” dell’I.C “F. Caulino” e Matteo Avitabile con la sua “Itinerario di Storia e Bellezza” dell’I.C “L. Porzio” di Positano.

Grande esposizione di Luigi Salustri, con la sua toccante poesia dedicata alla madre, che “se fosse viva ora ora avrebbe 106 anni”- dichiara il poeta anziate.

Un ringraziamento particolare al direttore artistico di questa giornata Maria Rosaria Manzini, coordinatrice di un concorso che da anni porta alla luce la bellezza della poesia, un’arte che calza a pennello con il fascino dello scenario positanese.