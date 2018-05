Tolomeo neo presidente della Federnautica Confcommercio di Salerno. Tra i 12 consiglieri, due Positanesi.

Salerno. L’Ing. Attilio Tolomeo è, da ieri, il nuovo Presidente della Federnautica Confcommercio della Provincia di Salerno, associazione rivolta a quanti operano a vario titolo nel settore della nautica da diporto. Nomina avvenuta nel corso dell’Assemblea tenuta alla Camera di Commercio di Via Allende. I lavori assembleari sono stati presieduti dal Presidente Provinciale della Confcommercio Giovanni Marone e dal Direttore Generale Mariano Lazzarini.

“La Federnautica della Provincia di Salerno – ha affermato il neo eletto Presidente Tolomeo – intende favorire la diffusione di una politica della nautica sostenibile attenta all’ambiente, alla sicurezza della navigazione e, anche attraverso un’efficace e continua interlocuzione con istituzioni e organizzazioni già operanti nel settore, intende contribuire al miglioramento delle strategie di condivisione di una moderna e sostenibile economia del mare. Insieme al Consiglio Direttivo che mi affiancherà per i prossimi 5 anni, – prosegue Tolomeo – ci impegneremo al rilancio delle attività esistenti, spesso di grande tradizione, alla valorizzazione delle molteplici opportunità di lavoro ad essa collegate e all’ottimizzazione della normativa del settore”. Tra le principali finalità della Federnautica, la promozione di iniziative atte a costituire un supporto tecnico e legale in ambito nautico, l’incremento tra le parti interessate della fruizione di competenze specifiche in un’ottica di continuo cambiamento e di un maggior coinvolgimento degli operatori della nautica nei processi decisionali.

Il nuovo Consiglio di Federnautica, presieduto dall’ing. Tolomeo, è composto da 12 Consiglieri: Graziano, Borrelli, Andrea Conforti, Marzio Cuoco, Francesco gatto, Pietro Giannetti, Maurizio Giordano, Francesco Lanzieri, Lucia Lucibello, Laira Palomba, Ciro Principe, Stefano Rossi e Sergio Spagnuolo Vigorita.