Un’icona d’inizio estate. Il pontile dei Lucibello rientra in acqua.

Positano. Ieri all’imbrunire, dopo le cinque e mezzo circa, il pontile dei Lucibello rientra in acqua dopo mesi di letargo, pronto a sprofondare ancora una volta con le sue lunghe e possenti gambe nella battigia. Uno scatto suggestivo di Paolo Amadei, che lo ritrae in costruzione una settimana fa, con tutti i suoi uomini al lavoro. Una foto simbolo agli albori dell’ estate, un momento iconico che è perfettamente raffigurato in questa foto in bianco e nero dal carattere un po’ rétro.