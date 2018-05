Il fotogiornalismo in mostra a Roma. Tra i reporter aderenti, Massimo Capodanno.

Roma. La fotografia sta cambiando e ne abbiamo la prova giorno dopo giorno. Basta ritrovarsi tra le mani uno di quei tanti dispositivi di ultimissima generazione, scaricare l’applicazione giusta, due click ed il gioco e fatto. E invece sarebbe bene ricordare l’importanza, il rilievo di chi esercita una pratica come questa. A tal scopo, Mercoledì 16 maggio alle 18.30 presso la Dolce Vita Gallery di Marco Geppetti si terrà il seminario intitolato “ Passione Fotoreporter: il fotogiornalismo in Italia dal 1958 a oggi “. Un’iniziativa volta ad omaggiare un mestiere che da sempre non conosce limiti d’azione.

“Per me è la chiusura di un cerchio. Un’emozione fortissima. Tutti insieme per la prima volta. Per mio padre, a vent’anni dalla sua scomparsa, che ha messo la professione e i colleghi prima di sé stesso, è per chi non c’è più, chi ha dedicato e, in alcuni casi, dato la vita per il mestiere più bello al mondo.” – dichiara Geppetti.