Positano. Ciclisti nordeuropei in spiaggia e pranzo di raccoglimento all’Incanto.

Positano. Circa trenta turisti di nazionalità norvegese, finlandese e svedese accompagnati da guide cicloturistiche certificate. Tutti radunati al ristorante Incanto per un pranzo eccezionale in compagnia di Lulú Fiorentino, titolare dello stabile e da tempo amante del ciclismo. Dichiara infatti: “Sono un vero appassionato delle due ruote, faccio anche centinaia di chilometri ma ora purtroppo sono bloccato per il lavoro”. Ancora una volta Positano dimostra di essere anche meta di sportivi, un territorio dalla morfologia molto varia che attira cultori delle più svariate discipline, da quelle acquatiche arrivando ai lunghi e bei percorsi escursionistici nelle zone più alte del paese.