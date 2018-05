L’estate 2018 sarà una stagione turistica da record in Costiera Amalfitana. Lo dice l’Abbac

Si prospetta un’estate da record in Campania quest’anno. A mostrare tutto l’entusiasmo per questa proiezione è il presidente dell’Abbac (Abbac (Associazione bed & breakfast e affittacamere della Campania) e di Aigo Confesercenti Agostino Ingenito.

“L’estate 2018 sarà probabilmente da record per le attività alberghiere – ha dichiarato con i dati alla mano Ingenito -. La stagione turistica che stiamo vivendo sarà senz’ altro ricordata per l’esplosione degli affitti brevi previsti dalla legge 50 del 2017, che ha un po’ riorganizzato un settore sempre sfuggito a qualsiasi controllo. Siamo convinti che sarà una bella estate in Italia e che sarà confermato l’aumento al Sud e nello specifico in Campania, anche se i dati, se confrontati al Nord Italia, restano impietosi e rivelano una disparità che permane”.

Nonostante ciò, sottolinea Ingenito all’ Adnkronos, ci sono in Campania località turistiche che possono prepararsi a un sostanziale “pienone” e si tratta delle “solite note: su tutte le località della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana, le isole Capri, Ischia e Procida”.

I dati positivi per il turismo in Campania si sono registrati già durante i due ponti appena trascorsi: quello del 25 aprile e quello del Primo maggio. Durante quelle giornate, infatti, la città di Napoli e le principali località turistica delle Campania sono state letteralmente invase da migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo che hanno portato sold out in alberghi e strutture ricettive.

A far registrare un trend positivo non sono state solo le città d’arte, i siti archeologici, le isole, la Costiera Amalfitana e quella Sorrentina, ma anche il Cilento e le aree interne come l’Irpinia, il Beneventano e le aree a ridosso di mete culturali e naturalistiche più rilevanti.

“E’ un buon test, in linea con il trend degli ultimi anni, che dimostra quanto sia sempre più irrinunciabile l’appeal della nostra Campania tra attrattori culturali e naturalistici – continua Ingenito -. Chi viene nel nostro territorio, soprattutto se straniero tende a tornarci. I flussi di turismo alternativo e non standardizzato come l’alloggio extralberghiero di b&b, case vacanze e affittacamere stanno determinando un’inversione di tendenza per l’uso di immobili”.

L’auspicio di Abbac è “lavorare in sinergia con le istituzioni e i soggetti competenti verso una revisione delle leggi regionali esistenti e un monitoraggio più attento e scrupoloso per le locazioni turistiche, evitando anche il rischio di gentrificazione che è già un problema sociale per alcune città d’arte internazionale come Barcellona, Parigi, Berlino e Madrid e che coinvolge già città italiane come Venezia, Firenze e Roma”.

