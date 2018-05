Articolo di Maurizio Vitiello – LA CAMPANIA A MISURA DI BAMBINO.

Lunedì 7 maggio 2018 , ore 16.30

Fondazione Banco di Napoli

Conferenza Stampa

LA CAMPANIA A MISURA DI BAMBINO

Parte il crowdfunding per realizzare libro e app di Campania per bimbi

Testimonial dell’iniziativa Massimiliano Rosolino

Lunedì 7 maggio 2018, alle ore 16.30, alla sala Marrama della Fondazione Banco di Napoli, in via dei Tribunali 213 (poco dopo il Pio Monte di Misericordia), si terrà la presentazione del nuovo progetto di Campania per bimbi che – dopo essere nato come sito web mirato a raccogliere e divulgare notizie su tutte le iniziative, associazioni, laboratori, teatri, musei, biblioteche e progetti rivolti al mondo dei piccoli, ma anche a organizzare attività family friendly creando una vera e propria comunità incentrata sull’interesse e sul mondo dei più piccoli – oggi intende realizzare un libro con tanto di mappa e un’applicazione per smartphone e tablet e per farlo lancia una campagna di crowdfunding, sostenuta dal campione olimpionico Massimiliano Rosolino e ospitata dalla piattaforma Meridonare, che verrà ufficialmente presentata a quanti vorranno sostenerla.

Alla conferenza interverranno Margherita Rizzuto e Viviana Luongo, presidente e vicepresidente dell’associazione Campania per bimbi.

Un’iniziativa concreta e utile per dimenticare l’infelice espressione: “Questo non è un paese per bambini!” e dimostrare, invece, che – a dispetto di quanto si possa credere – esiste una Regione a misura di bambino ed esistono tantissimi operatori che dedicano gran parte del loro tempo a formulare un’offerta etica e responsabile per le famiglie.

Il libro e l’app di Campania per bimbi hanno lo scopo di valorizzare le bellezze sociali e culturali della Regione. Il lavoro sarà svolto in collaborazione con Where Naples Coast&Islands (IES Comunicazione, diretta da Serena Altieri) e con una redazione formata da Margherita Rizzuto, Nio Antonio Puzzi, Lidia Merola e Anna Marchitelli.

Per saperne di più sul progetto clicca qui:

https://www.meridonare.it/progetto/campania-bimbi-la-tua-regione-a-misura-di-bambino

Da seguire.

Maurizio Vitiello