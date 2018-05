31enne ricoverata all’ospedale di Eboli (Salerno) per una forma di meningite, avviata la profilassi per i familiari ed i colleghi di lavoro

11/05/2018 – Una donna 31enne di Battipaglia (Salerno), è stata ricoverata al reparto di Malattie Infettive del presidio ospedaliero Maria Santissima Addolorata di Eboli, nel Salernitano, per una forma di meningite. La profilassi è scattata sia presso l’ospedale che in un supermecato dove lavora la donna e i dipendenti dovranno essere sottoposti alla cura antibiotica di prevenzione come pure i familiari della 31enne.