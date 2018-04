Neanche la bellissima Francesca Monte ha saputo resistere alle bellezze della Costiera Amalfitana. L’affascinante cantante che ha partecipato a talent show come X Factor e The Voice si è rilassata a Vietri Sul Mare e a Positano, facendosi immortalare in vari scatti bollenti.

Francesca è un’artista poliedrica. E per promuovere la sua musica le ha provate tutte. Da Castrocaro a Sanremo, da “The Voice” a “X Factor”, dove si è fatta finalmente conoscere. Passando da Miss Italia e Made in Sud, è bella e ha anche una vena comica. A due anni dal talent debutta con il primo album, che non poteva che chiamarsi “Una cattiva ragazza”.

E’ autrice di testi e musica in cui esprime a pieno la sua anima enigmatica. L’album una forte impronta autobiografica, racconta la storia di una ragazza come tante, che a dispetto delle difficoltà che ha incontrato durante la sua giovane esperienza, ha maturato una personalità cruda e cattiva, ma allo stesso tempo dolce e sensibile. Molteplici maschere nascondono la sua fragilità.