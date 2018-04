Weekend d’Eccellenza: ultimo turno al cardiopalma per San Vito Positano e Sorrento

Il girone B di Eccellenza promette spettacolo fino all’ultima giornata, accesissima è la competizione sia per la vittoria del campionato, che a ridosso del limbo playout. Mentre il Costa d’Amalfi dovrà affrontare un derby infuocato con il Sant’Agnello, voglioso di dare al presidente Negri una vittoria in campionato, sempre in chiave salvezza al De Sica di Positano, il San Vito si giocherà tutto contro un insidioso Solofra, con un punto in più rispetto ai giallorossi: gli irpini hanno pareggiato l’ultimo turno con il Faiano, rimanendo stabili in 10a posizione, ma gli uomini di Attianese cercheranno l’impresa per dimenticare la sconfitta nel derby della costiera.

Mentre a ridosso della zona playoff i giochi sembrano fatti, domenica scorsa si è riaperto il campionato con la sconfitta interna del Sorrento con l’Agropoli: i cilentani ospiteranno infatti un Valdiano che non si giocherà gli spareggi, mentre gli uomini di Guarracino saranno costretti al forcing contro la Virtus Avellino, che per ragioni di classifica potrebbero essere desiderosi di rimanere tra le terre d’Irpinia a giocarsi i playoff contro l’Audax Cervinara. I risultati dai campi diranno i verdetti domenica 22 aprile (ore 16.30), con le gare che saranno giocate congiuntamente.