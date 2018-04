Vinitaly 2018: a Verona c’è anche il limoncello di Valentino Esposito

Tanti pezzi di Costiera Amalfitana stanno ben rappresentando il nostro territorio. Insieme alle tante eccellenze che sono state portate nel padiglione della Regione Campania, c’è anche l’oro giallo nostrano, ovvero il limone IGP Costa d’Amalfi: ambasciatori dello sfusato amalfitano in terra veneta sono il Presidente dell’omonimo consorzio, Angelo Amato e il produttore minorese Carlo De Riso.

Immancabile tra i tanti nettari campani, c’è anche il più famoso dei liquori derivati dallo sfusato, ovvero il limoncello. Valentino Esposito dal suo laboratorio in Praiano, ha riscaldato gli appassionati visitatori del Vinitaly con “il Gusto della Costa”, portando in degustazione il limoncello classico o quello prodotto da agricoltura bio, passando per le creme e gli immancabili dolci, tra confetture, babà e cioccolatini.

La Costiera non solo spicca per le sue specialità, ma anche l’elevata qualità della proposta ristorativa, catturando enorme considerazione: con grande soddisfazione il giovane maitre sommelier Bonny Ferrara de Il Faro di Capo d’Orso a Maiori, ristorante dell’affermata Guida Michelin, è stato selezionato per la competizione Professionisti di Sala 2018 e l’annuncio è stato fatto proprio durante la manifestazione. Auguriamo a Bonny Ferrara di portare a casa questo trofeo, impreziosendo la grande tradizione familiare nella ristorazione, che ha fatto sposare la cucina francese alla Divina.