Vietri sul Mare, un silenzio di tromba per salutare il restauro della fontana in ceramica

Jonathan, un giovane studente liutaio, artista e musicista che giunge in Costiera partendo da Cremona con la sua ‘tammorra’ comprata l’anno scorso alla festa di Pagani (la Madonna delle Galline, ndr) e pagata con i soldi guadagnati suonando in strada il violino e la tromba proprio per le vie di Pagani in questi stessi giorni!

Il sogno di imparare a suonare la tammorra e, dopo un anno, il ritorno dagli amici di Pagani, per esibirsi e godere ancora della cordialità, ospitalità e calore della nostra gente. E nell’attesa degli eventi di questa sera a Pagani, un saluto a Vietri ma soprattutto agli anziani della piazza che seduti in panchina hanno raccontato al nostro giovane artista della loro passione comune per la tromba, della banda del paese e di quella fontana restaurata (vandalizzata in Piazza Matteotti, ndr) da due giorni da artisti locali che, ancora una volta e nella gratuità hanno ripristinato i simboli della tradizione ed al contempo delle vere e proprie opere d’arte, che danno il benvenuto a chiunque giunge a Vietri accedendo alla storica piazza affacciata sul golfo ed impreziosita dal “ciucciariello” in maiolica e dalla suddetta fontana (dono di D’Amico al popolo vietrese) raffigurante scene marine e splendidamente restaurata. così che gli anziani vietresi hanno richiesto ‘Il silenzio’ al giovane artista accogliendolo con interesse e calore umano! Un’ occasione eccezionale per celebrare la restituzione al popolo della sua fontana in tutta la sua bellezza!

Ringraziamo il nostro corrispondente-artista Giovanni Ponti per la notizia, le foto e i video.