Vietri Sul Mare: Parco Croce

Il Parco Croce è un’oasi del WWF Italia che si trova in località Albori, nel comune di Vietri sul Mare, in Campania. L’oasi nasce per volontà di Silvia Croce, figlia di Benedetto Croce, che ha ceduto l’area al WWF nel marzo del 2000.

L’Oasi si trova ai piedi del Monte Falerio e comprende una parte di macchia mediterranea e una parte è costituita dalle tipiche terrazze della Costiera Amalfitana, coltivate a vitigni ed alberi da frutto. Presenza di sorgenti, splendida veduta sul Golfo di Salerno. Al suo interno si trova la sorgente de “il Cesare” il capelvenere decorano le rocce umide.

L’oasi, che si estende per soli 0,3 ettari, purtroppo questo parco non è più attivo per visitarlo, il percorso è in fase di allestimento, si incontrano dei cancelli apposti in maniera abusiva, che impediscono l’accesso diretto alla proprietà.

Il WWF si è attivato affinché venga ripristinato lo stato dei luoghi e sia ristabilita la legalità.