Vietri sul Mare, convocato il Consiglio Comunale per il 16 aprile: si parlerà dello statuto “I borghi più belli d’Italia”

Il Comune di Vietri sul Mare ha reso noto che è convocato il Consiglio Comunale per il giorno 16 aprile alle ore 18:00 c.a., nell’Aula Consiliare, presso la Casa Comunale, in sessione ordinaria, in seduta pubblica, in prima

convocazione prevedendo il prosieguo fino alle ore 2.00 del 17 aprile 2018 ed eventuali riprese dei lavori dopo la

sospensione alle ore 18:00 del giorno 17 aprile 2018, anche dopo la mezzanotte fino all’esaurimento degli

argomenti.

Questi gli argomenti da trattare:

1. Approvazione verbali sedute precedenti del 31 marzo 2018;

2. Interrogazioni;

3. Approva1ione Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 – Elenco Annuale 2018;

4. Approvazione Documento Unico di Programmazione Risorse 2018-2020;

5. Approvazione Bilancio di Previsione 2018-2020;

6. Deroga requisiti idoneità tecnica per uso attività commerciali ricadenti in zona A del PRG.;

7. Approvazione STATUTO “I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA in CAMPANIA”.