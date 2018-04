VIETRI SUL MARE, CENTRO DESTRA PRONTO PER LE PROSSIME ELEZIONI COMUNALI

Vietri sul Mare, 04.04.2018

< >.

Con questo spirito si sono incontrati Davide Scermino, commissario cittadino di Forza Italia e Tiziana Benincasa, portavoce di Fratelli D’Italia. L’esponente azzurro, che da tempo lavora all’ipotesi di una intesa nel centrodestra, e la rappresentante di Fdi hanno avuto un primo incontro interlocutorio.

< > dicono i due che escludono, non per tattica ma per convinzione e per metodo, la corsa alla candidatura a Sindaco.

< >.

Davide Scermino

Commissario Cittadino Forza Italia

Avv. Tiziana Benincasa

Portavoce cittadino Fratelli d’Italia