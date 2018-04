Vico Equense, uno strano caso di abusivismo legato ad un’area demaniale

Un portone di legno chiude abusivamente l’unica strada che raggiunge l’area, circondata da ulivi e tulipani, con un’antica torre di avvistamento a picco sul mare: “punta la Guardia”.

Il sentiero parte dalla piazza della frazione di Seiano, si passa accanto all’antica cappella di S.Maria delle Grazie. Il percorso attraversa quindi il centro storico e si immerge nella natura, snodandosi a picco sul mare, tra ulivi secolari e piante di agrumi con scorci mozzafiato sul golfo di Napoli. Punta La Guardia è oggetto di attenzione da molto tempo, furono anche raccolte firme da alcuni residenti di Seiano con il nome di “Amici della torretta”.

Uno dei simboli della cittadina costiera rischia di essere perduto, qualora le autorità competenti non facciano ricorso alle procedure previste dalla legge. Il caso della torre in sé è da tempo finito sotto i riflettori dell’opposizione in Consiglio comunale ma ancora non si è giunti a conclusioni.