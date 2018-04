Vico Equense. “Ho un sogno, che Seiano diventi una piccola Positano”. È il sogno di un cittadino che ama il suo paese e dove abita. Nello De Gennaro, già candidato consigliere alle scorse elezioni comunali, fautore di nuove associazioni come “Gens Seja” ed altre iniziative a livello della chiesa della frazione, la Parrocchia di San Marco Evangelista ed il nuovo Oratorio parrocchiale “La Zattera” nelle ex scuole elementari, dove insieme ad un nutrito gruppo di cittadini, ha presentato un progetto di recupero che ha vinto il bando regionale sugli oratori con un finanziamento di 5.000 euro.

Così racconta il suo sogno che racconterà in pubblico a tutti i cittadini domani Giovedì 5 Aprile 2018 ore 20.00 presso il circolo sotto la Congrega dell’Arciconfraternita della Morte ed Orazione con un Ordine del giorno dal titolo “PASSATO chiama FUTURO”.

“Salve, vi voglio raccontare un “SOGNO” – inizia così la lettera di Nello De Gennaro – sin da quando ero bambino mio padre Pasquale, che per anni è stato consigliere comunale di Vico Equense, ad ogni campagna elettorale raccontava sempre che secondo Lui, Seiano poteva diventare una piccola Positano, io da ragazzo ci credevo poi divenendo più grande, mi sembrava solo una trovata elettorale, ora diventato mio malgrado quasi “vecchio” la trovo una vera opportunità per il nostro piccolo Borgo. Si opportunità, perché solo con un ipotesi del genere si può creare a Seiano qualcosa, che permetta a più di un giovane di potersi realizzare nel nostro Borgo è la seconda volta che uso questo termine, con esso si definiscono i luoghi di piccole dimensioni, con notevole valenza storica e culturale.

Questo “SOGNO” che ritorna di continuo nei miei pensieri, è stato lui a suggerirmi di proporre, al Parroco, i laboratori del tipo di Barbiana (don Lorenzo Milani), che hanno reso possibile, grazie ai tanti che si sono impegnati per fare il progetto, di vincere il bando regionale sugli Oratori, esso mi ha spinto ad aiutare gli impagabili amici del Presepe, ad essere uno dei promotore della ristrutturazione di esso e ad essere un accompagnatore dei tanti visitatori, che questo Natale sono venuti per vederlo. Sempre questo chiodo, mi ha spinto a parlarne con tante persone, tra cui l’onorevole Longobardi consigliere regionale, con il quale abbiamo organizzato una visita del Borgo, insieme ad alcuni esponenti della Feder-Alberghi di Sorrento, per progettare un percorso Storico- Culturale-Religioso, da offrire ai tanti turisti, che vengono in penisola.

Questo pensiero ricorrente, mi ha spinto a chiedere al Parroco di incontrare la Dirigente Scolastica del Liceo Linguistico di Meta e chiedere di utilizzare i/le ragazzi/e dell’istituto per un progetto di alternanza scuola lavoro, per il Maggio dei Monumenti a Seiano, che promuova il nostro itinerario Passato chiama Futuro, una visita guidata al Presepe Monumentale, alla Chiesa Parrocchiale, all’Arciconfraternita con il bellissimo altare Ligneo, ai laboratori dell’Oratorio La Zattera e in fine al Santuario di Santa Maria delle Grazie Incoronata detta la “ Vecchia”. Ora, che tutto è pronto per essere avviato, perché l’ Onorevole Longobardi ci ha confermato un suo apporto economico e un supporto per la pubblicità, sia presso l’EAV, che negli Alberghi della penisola ed anche alcuni passaggi in televisione, Rai 3, mi sono accorto, di aver sbagliato tutto, perché questo mio “SOGNO” è solo mio, non l’ho condiviso con tutti gli abitanti di Seiano e soprattutto con i giovani e senza di VOI tutto è impossibile, pensavo di averlo fatto parlandone con tanti di Voi ma effettivamente, non ho mai spiegato cosa si vuole raggiungere con questo “SOGNO”.

Tutte queste iniziative, per far nascere (se la cosa, come ritengo io , sarà fattibile e sostenibile), una Cooperativa di Comunità, una nuova forma di aggregazione sociale, che da notevoli agevolazioni sia fiscali, che contributive , nella quale inquadrare sia gli accompagnatori del Tour Passato chiama Futuro, che dopo il maggio dei Monumenti, devono essere giovani di Seiano, che con il contributo dei visitatori, devono essere ricompensati, per far si che il loro impegno diventi un’opportunità di lavoro concreta, come per tutti quelli, che dopo la formazione si dedicano, presso i laboratori dell’Oratorio La Zattera, a produrre oggetti di artigianato VERAMENTE locale, sia come prodotti alimentari, marmellate e quant’altro, che come arte del presepe, uncinetto, ecc.., da vendere ai visitatori, che speriamo dovrebbero affollare i nostri vicoletti e le nostre bellezza.

Mi scuso con tutti Voi ma i tempi sono strettissimi, per non perdere questa estate, che può iniziare ad essere di prova per l’iniziativa intera, CHIEDO a quanti, per primo alle 2 associazioni di Seiano la Torretta e la Gens SEJA e a quanti potrebbero essere interessati a questo mio “SOGNO” ad intervenire Giovedì sera alle ore 20.00 presso il circolo sotto alla Congrega ad un incontro per meglio spiegare le varie opportunità di quest’iniziativa”.