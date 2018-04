Vico Equense. Poste Italiane chiude temporaneamente al pubblico, da martedì 10 a giovedì 19 aprile 2018, l’ufficio di via San Ciro a Vico Equense, per consentire un intervento di adeguamento normativo della struttura.

Nel periodo d’interruzione l’azienda invita la clientela a rivolgersi all’ufficio di “Massaquano”, a San Salvatore in Via Luigi Avellino, sia per il pagamento delle pensioni che per il servizio di consegna delle raccomandate inesitate.

L’ufficio postale di Massaquano è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 13.35.