Il Circolo Sportivo Culturale Città di Vico Equense, come ogni anno organizza, la Piccola Corsa di Primavera, giunta alla sua 14° Edizione. La manifestazione, divenuta ormai un evento sportivo che coinvolge tutta la città, si svolgerà Mercoledì 25 Aprile con inizio alle ore 8.00, con il raduno dei partecipanti e delle famiglie, in via Domenico Caccioppoli e Piazza Marconi.

La corsa è riservata ai bambini e ai ragazzi di età compresa fra i 5 e i 10 anni, divisi per fasce d’età e per sesso e presenta come programma tecnico i 40, 50, 60 e 80 metri in linea su strada. I nati dal 2008 al 2013 si sfideranno in amicizia lungo le distanze dai 40 agli 80 metri, con batterie di qualificazione, semifinali e finali. Sarà una bella giornata di festa, emozionante per i bambini e le loro famiglie, che si concluderà alle ore 20.00 con premiazione dei vincitori.

Saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna categoria, ma gadget ricordo sono previsti per tutti gli iscritti. Le gare si svolgeranno come sempre in una cornice fantasy-fiabesca allestita in piazza Marconi. Ci saranno giochi animati dalla ludoteca “Cresco, imparo, gioco” e le canzoni del coro della scuola di musica “Santa Cecilia” diretto dal M° Cecilia Manganaro. E’ un appuntamento ormai irrinunciabile per la Città!