Vico Equense tabellone di Moiano anti Juve , è polemica “Aggiustate le strade”. Intanto stasera attenzione per il centro chiuso dalle 19 per la manifestazione “Pizza a Vico”. Una foto di un tabellone con scritte anti Juventus sgrammatico fa il giro del web. Tanti i commenti al “Se scivolate è rigore”, Diego Ambruoso ha detto giustamente “Se scivolete nessuno ti prende” e altri “Invece di pensare a queste stupidaggini aggiustate la via Raffaele Bosco”, non sappiamo se il cartellone sia un fotomontaggio, ma anche se non fosse vero i commenti denotano un malessere per le condizioni disastrose della viabilità ed in particolare della Raffaele Bosco, mentre ricordiamo che da Arola per andare a Sorrento o a Positano i vicani percorrono. una strada ufficialmente chiusa a loro rischio e pericolo. Foto Viviana Vanacore ed Enrico Di Palma