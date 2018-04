Vico Equense, svolta decisiva: la strada del Faito riapre la settimana prossima!

Un’altra vittoria per un’altra battaglia che PositanoNews ha portato avanti per diversi mesi. Dopo l’ufficializzazione dei lavori che verranno svolti per quanto riguarda il Sentiero degli Dei (leggi qui), è arrivata anche l’ufficializzazione dello svolgimento dei lavori a Vico Equense, per la strada del Faito. Due vittorie che la nostra redazione ha cercato tanto e per tanti mesi, con report sul posto, con interviste e con richieste ufficiali, dando sempre voce a chi ne ha bisogno.

Come vi avevamo anticipato, nella giornata di ieri si è tenuto il vertice in Prefettura a Napoli per trovare una soluzione definitiva alla vicenda che vede coinvolti gli abitanti del Monte Faito. Una situazione che i poveri abitanti stanno vivendo dalle frane del novembre scorso, le quali hanno difatti reso impraticabile via nuova Faito e isolato un centinaio di persone.

Ricordiamo che la strada d’accesso al monte Faito è chiusa da un divieto che quasi nessuno rispetta ed è ridotta ad un percorso di guerra. Le radici degli alberi sono ormai esumate dal terreno, i castagni ed i faggi sono troppo deboli per rimanere ancorati al terreno, mentre sul bordo esterno della strada erano stati depositati rifiuti di ogni genere. Purtroppo, infatti, l’interdizione della carreggiata blocca i mezzi della Sarim, la società preposta alla raccolta differenziata dei rifiuti, che non possono recarsi sulla montagna e svolgere regolarmente il proprio servizio. Forti i disagi anche per gli alunni che devono recarsi a scuola.

L’incontro tenuto nella giornata di ieri ha avuto esito positivo. La strada riaprirà entro il 20 aprile. L’operazione sarà sovvenzionata dall’ex Provincia: all’incontro erano presenti la Regione Campania, la Protezione civile, il Genio civile, la Città Metropolitana, l’Anas e il Comune di Vico Equense. Quest’ultimo sarà l’Ente preposto a sorvegliare la strada in questione specialmente in casi di maltempo.