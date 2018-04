Vico Equense. Sulla spiaggia del lido Bikini ritrovato un totano gigante di oltre 30 chili

Vico Equense. Intorno alle 10 di ieri mattina gli operatori dello stabilimento balneare del lido Bikini hanno notato un insolito assembramento di gabbiani sulla spiaggia. Incuriositi hanno raggiunto la riva e quello che hanno visto li ha lasciati stupiti: un totano gigante, lungo più di 165 centimetri e del peso di oltre 30 chilogrammi, si erano spiaggiato. Vano il tentativo di rimetterlo in acqua per cercare di salvarlo, poco dopo il gigantesco esemplare è morto. I cefalopodi di queste dimensioni, che non sono commestibili, vivono a elevate profondità. La notizia è stata resa pubblica dai titolari del Bikini che per scherzo, visto che non avrebbero potuto utilizzarlo nel loro ristorante, hanno postato sul proprio profilo Facebook una foto di uno dei loro chef, Sakai Fumiko, con il totano gigante.