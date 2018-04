Vico Equense si è dimesso, come promesso, Antonio Di Martino. Spina nel fianco di Buonocore

Vico Equense . Si è dimesso il consigliere di minoranza Antonio Di Martino. Lo ha fatto , come promesso, ma continuerà la sua attività politica “Siamo maggioranza nel paese, il nostro impegno continua”. Fra le contestazioni dure quelle fatte al Presidente del consiglio Massimo Trignano considerato parziale e lo scontro sui debiti fuori bilancio “L’amministrazione Buonocore è in continuità con quella di Cinque , non possono scaricare le responsabilità ad altri”. Insomma una vera e propria spina nel fianco nell’amministrazione di Andrea Buonocore che ha mostrato di essere di parola e di non essere attaccato alla poltrona. Chapeaux

A subentrare sarà Mariangela Scaramellino