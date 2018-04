Vico Equense. Sabato 5 maggio Screening della prostata: il camper di Prosud arriva a Moiano

Vico Equense. Il Camper Prosud, che porta in giro la prevenzione gratuita del tumore della prostata, sabato 5 maggio sarà in Piazza Scanna a Moiano. Gli urologi della Fondazione presieduta dal Professor Vincenzo Mirone sono a disposizione del pubblico dalle 10 alle 18 per visite urologiche gratuite.

Non occorre prenotare; basterà dare il nominativo alle hostess e attendere il proprio turno. “Screening e diagnosi precoce – sottolinea il dottor Mirone – sono strumenti indispensabili nella lotta contro il tumore della prostata. Uno degli obiettivi statutari della Fondazione è diffondere la cultura della prevenzione”.

La Fondazione per la Prevenzione e Ricerca in Oncologia (PRO) – Prosud Onlus è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del Professor Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente di Prosud, e dell’Avvocato Antonio Mancino. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla propria salute e che esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione; per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Anche per questo motivo la Fondazione ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze delle città visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo.