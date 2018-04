Vico Equense ricomincia la stagione a Seiano ma si aspetta riqualificazione

La stagione è alle porte, i locali aperti alla Marina di Seiano e queste giornate calde danno voglia di mare.

La spiaggia di Seiano negli ultimi anni ha riacquistato aria e vivibilità diventando uno dei punti di forza del territorio, non solo per il mare, ma anche per le attività turistiche ed imprenditoriali che sono nel tempo cresciute ed hanno fatto di questa zona di Vico Equense un importante punto di riferimento per l’intera costiera.

Si aspetta la riqualificazione già approvata lo scorso anno avente ad oggetto appunto la “Riqualificazione urbana di piazza Seiano”, come si evince nella determina comunale, non si necessita di acquisizione di ulteriori pareri/assensi/autorizzazioni oltre a quanto già acquisito in materia paesaggistica; il progetto definitivo-esecutivo in questione risulta pienamente rispondente agli obiettivi programmatici di questa Amministrazione Comunale. Il quadro economico dell’intervento prevede una spesa complessiva ammontante a 49.013,55 euro di cui € 12.312,00 per lavori appaltabili.