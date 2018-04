Vico Equense. I Ragazzi dell’Alberghiero parlano dell’alimentazione collegata ai tumori

Vico Equense. I Ragazzi dell’Alberghiero “Francesco De Gennaro” parlano dell’alimentazione collegata ai tumori. L’alimentazione va studiata e applicata a tutte le situazioni. Frà queste vi sono studi applicati ogni effetti del cibo sulle persone affette da patologie tumorali. Permettiamo che l’alimentazione da sola non può curare il tumore e che per seguire una dieta occorre rivolgersi a medici specialisti.

Ma l’auspicio è che la cattura della sana alimentazione in questi casi. Per molti pazienti l’alimentazione è uno sforzo è negli ospedali una sofferenza perché costretti a mangiare orari fissi e in ambienti freddi. Difficile trovare chi segue; pazienti in una fase di cura accurata, caratterizzata spesso da nausea. Si consiglia comunque di bere molto per idratarsi ed espellere per quanto più possibile le spore dei medicinali.

Per contrastare la crescita del tumore ci sono alcune raccomandazioni del fondo mondiale del cancro che consiglia un’alimentazione ricca dei cereali integrali, frutta e verdura. Però bisogna attenersi strettamente ai consigli medici e a volte anche cibi innocui possono creare disturbi alle terapie, tipo il pompelmo, in ginseng e l’aloe che bloccano gli enzimi utili per l’assorbimento delle medicine.

Quindi a chi si occupa di alimentazione conoscendo la materia può essere utile per questi tipi di pazienti. Per il resto i principi guida generali sono quelli che consigliamo di evitare: il fumo e le bevande zuccherate, limitare carni rosse e alimenti ad alta densità calorica oltre all’alcool e al sale; consigliabile invece attività fisica all’area aperta. Da studi recenti questi limiterebbero le azioni del cancro.

Balzano Federica e Oliviero Federica.