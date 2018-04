Vico Equense, questione traffico: via al progetto di ampliamento stradale a Seiano

Torna il caldo e tornano le belle giornate ma al contempo torna l’emergenza traffico in Penisola Sorrentina. Una problematica che si ripresenta da anni, ormai, ma che negli ultimi tempi ha raggiunto il livello di criticità massima: i giorni di Pasqua e Pasquetta sono stati l’esempio lampante di come la situazione sia ancora tragica e di come sia assolutamente fondamentale trovare una soluzione al più presto.

Come ogni anno una delle zone maggiormente interessate dal traffico è la zona di Seiano a Vico Equense: la zona del ponte è diventata un vero e proprio incubo per gli automobilisti e la cosa peggiorerà sicuramente con l’arrivo della bella stagione. L’amministrazione comunale sta combattendo da tempo per far sì che la situazione venga risolta e ora sembra sempre più decisa ad intervenire: pare infatti che sia stato già redatto un progetto esecutivo che preveda l’ampliamento dell’imbocco stradale, in corrispondenza dell’intersezione tra la strada e la statale sorrentina. Nella zona in questione sarà realizzata una terza corsia stradale per far sì che le auto possano scorrere più agevolmente.

Un progetto del quale si è spesso parlato ma che ora sarebbe vicino alla realizzazione. Lo stesso sindaco Andrea Buonocore ha dichiarato: “Abbiamo già avuto l’ok della commissione edilizia comunale. Manca solo il parere della Soprintendenza. Una volta concluso l’iter burocratico partiranno i lavori. A breve ci sarà un incontro con i vertici dell’Eav, durante il quale stabiliremo gli orari e delle corse dei bus, poiché non ancora attivo il servizio estivo che prevede collegamenti più frequenti, e il giorno in cui il servizio entrerà in funzione”.