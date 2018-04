Vico Equense. Prevenzione tumore al seno: 10 – 12 e 17 aprile torna il Camper Donna nelle piazze delle frazioni

Vico Equense. Ripartono sul territorio le giornate di prevenzione gratuita per favorire la diagnosi precoce dei tumori al seno. I fondi sono stati raccolti durante l’ultima edizione di Festa a Vico 2017, la kermesse gastronomica ideata dallo chef stellato Gennaro Esposito.

Il Camper donna dell’Alts, l’associazione per la lotta ai tumori del seno, martedì 10 aprile sarà a Seiano, giovedì 12, invece, a Moiano nel poliambulatorio e martedì 17 ad Arola. Le visite saranno fatte dalle ore 10 alle 14. A bordo ci saranno medici e volontarie con materiale e strumentazioni per la visita senologica.

L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto “La prevenzione migliora la vita” che vede coinvolte le donne della penisola sorrentina in un’ampia campagna di prevenzione. In 4 ore sarà possibile accogliere 25 donne, che saliranno a bordo del camper in ordine di arrivo e si sottoporranno, a titolo gratuito, a una visita senologica ecoguidata da un medico specialista.

Un intervento necessario: dai dati Alts emerge che solo il 20-25% delle donne aderisce allo screening regionale con la Campania che si classifica per questo agli ultimi posti. L’obiettivo è di coinvolgere le dirette interessate e sensibilizzare sempre più anche i medici di famiglia che avranno un ruolo importante in questo progetto di salute e di miglioramento della qualità della vita.