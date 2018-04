Vico Equense. In occasione della Pasquetta, 2 aprile 2018, le corse inizieranno alle 8:30. La Funivia del Monte Faito è una funivia bifune a va e vieni. Collega il comune di Castellammare di Stabia (stazione inferiore a 9 mt s.l.m.) con il Monte Faito (stazione superiore a 1.092 mt s.l.m.), che insiste nel comune di Vico Equense. Anteprima foto video con il personale dell’EAV. Soddisfatto il presidente del Parco dei Monti Lattari Tristano Francesco Dello Joio “Ci tenevo particolarmente a questa inaugurazione e sto seguendo passo per passo questi momenti, al più presto, con l’aiuto della Regione Campania e Città metropolitana di Napoli, il Faito sarà completamente raggiungibile anche per strada. Un solo comandamento da osservare: rilanciare il Gigante Buono!! Una cordata di cittadini e di amatori della montagna che insieme all’ente parco possano prendersi per mano per iniziare una rivoluzione in alta quota!!! Grazie alla regione campania e al presidente dell’Eav Umberto De Gregorio per esserci statti vicini per il rilancio della funivia. Abbiamo tutte le qualità per fare un ottimo lavoro, una squadra eav in funivia Capeggiati dai Capo servizio:Antonio Rendina e Gaetano Ascione , associazioni affamate di fare un grande lavoro per il territorio, pronte a fare la loro parte e amministrazioni comunali che faranno la loro parte !!”

Il servizio sarà attivo dal 2 Aprile 2018 all’11 Novembre 2018. La stazione di Castellammare, come quella di Vico, è servita anche dal Campania Express.

ORARI DI PARTENZA DA ENTRAMBI LE STAZIONI

dal 2 aprile al 14 luglio e dal 17 settembre all’11 novembre

9:35 – 9:50 – 10:05 – 10:35 – 11:05 – 11:35 – 12:05 – 12:35 – 13:05 – 13:35 – 14:05 – 14:25 – 14:45 – 15:05 – 15:35 – 15: 55 – 16:15 – 16:25

dal 15 luglio al 16 settembre

8:25 – 9:05 – 9:50 – 10:15 – 10:35 – 10:50- 11:05 – 11:45 – 12:05 – 12:35 – 13:05 – 13:35 – 14:05 – 14:35 – 15:05 – 15:25 – 15:45 – 16:05 – 16:35 – 16:55 – 17:15 – 17:25 – 17:45 – 18:05 – 18:35 – 19:05 – 19:25 – 19:45 – 20:05 – 20:15

TARIFFE

– CORSA SEMPLICE 5,50

– ANDATA/RITORNO 8,00

– ANDATA/RITORNO RESIDENTI 5,00

– ANDATA/RITORNO UNDER 18 3,00

– ABBONAMENTO MENSILE 45,00

– TRASPORTO BICICLETTA 1,00

Per viaggiatori diversamente abili con difficoltà motorie è possibile raggiungere il Monte Faito a mezzo autobus dal Piazzale della stazione ferroviaria di Vico Equense (Linea Napoli Sorrento). Tale stazione è provvista di rampe.

“I lavori strutturali effettuati – spiega Umberto De Gregorio presidente EAV – hanno concesso di ottenere prolungamento vita tecnica funivia sino al 2051 con autorizzazione Ustif/ministero dei trasporti. Quest’anno abbiamo attivato, per le meravigliose immagini che la funivia offre, la webcam della Funivia http://www.eavsrl.it/web/webcam”.

“Abbiamo deciso di aprire con anticipo la stagione – continua il presidente De Gregorio – per dare una risposta al territorio del Monte Faito e agli operatori turistici della zona che hanno vissuto mesi molto difficili. Vi sono ancora dei lavori da completare – conclude – in particolare la messa in funzione delle strutture per il superamento delle barriere architettoniche: entro aprile sarà tutto operativo”.

Quest’annno abbiamo attivato, per le meravigliose immagini che la funivia offre, la webcam della Funivia http://www.eavsrl.it/web/webcam